В Актобе прошла ярмарка вакансий: более 150 рабочих мест предложили соискателям

Мероприятие прошло в рамках поддержки занятости и принципа «Закон и порядок»

В Актобе состоялась ярмарка вакансий «Жастар. Жігер. Болашақ», приуроченная к Международному дню молодежи. Мероприятие организовал Центр трудовой мобильности Актюбинской области. Ярмарка прошла в ТРЦ Keruen City.

Участие в ней приняли около 20 организаций и предприятий региона, которые представили более 150 актуальных вакансий. Соискатели смогли напрямую пообщаться с работодателями, пройти собеседования и получить консультации по вопросам трудоустройства и мерам государственной поддержки.

Проведение таких мероприятий способствует обеспечению граждан легальной занятостью, повышению экономической активности и социальной стабильности. Возможность официального трудоустройства и соблюдение трудовых прав являются важной частью реализации принципа «Закон и порядок».

Востребованы специалисты разных сфер

Работодатели представили вакансии для фельдшеров, водителей специальной техники, делопроизводителей, учителей английского языка, математики и химии, пекарей, а также специалистов и рабочих других направлений.

Особое внимание было уделено молодым специалистам и выпускникам вузов и колледжей. Участникам рассказали о программе «Молодежная практика», которая позволяет получить первый опыт работы по специальности и сделать первые шаги в профессиональной деятельности.

Более 2 тысяч вакансий доступны на Enbek.kz

Одной из основных целей ярмарки стало содействие трудоустройству безработных и самозанятых граждан на постоянные рабочие места, а также установление прямого взаимодействия между соискателями и работодателями.

Актуальные вакансии Актюбинской области размещаются на Электронной бирже труда Enbek.kz. На сегодняшний день на портале доступно более 2 000 предложений о работе.

Наиболее высокий спрос на кадры наблюдается в сферах производства и промышленности, образования и воспитания, торговли и услуг, транспорта и логистики, строительства, здравоохранения и социальных услуг, охраны и безопасности, а также сельского хозяйства.

Таким образом, развитие легальной занятости, создание возможностей для профессиональной реализации молодежи и обеспечение соблюдения трудового законодательства способствуют укреплению социальной стабильности и формированию культуры ответственности — ключевых составляющих принципа «Закон и порядок».