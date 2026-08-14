В Актобе прошла ярмарка вакансий: более 150 рабочих мест предложили соискателям
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Мероприятие прошло в рамках поддержки занятости и принципа «Закон и порядок»
В Актобе состоялась ярмарка вакансий «Жастар. Жігер. Болашақ», приуроченная к Международному дню молодежи. Мероприятие организовал Центр трудовой мобильности Актюбинской области. Ярмарка прошла в ТРЦ Keruen City.
Участие в ней приняли около 20 организаций и предприятий региона, которые представили более 150 актуальных вакансий. Соискатели смогли напрямую пообщаться с работодателями, пройти собеседования и получить консультации по вопросам трудоустройства и мерам государственной поддержки.
Проведение таких мероприятий способствует обеспечению граждан легальной занятостью, повышению экономической активности и социальной стабильности. Возможность официального трудоустройства и соблюдение трудовых прав являются важной частью реализации принципа «Закон и порядок».
Востребованы специалисты разных сфер
Работодатели представили вакансии для фельдшеров, водителей специальной техники, делопроизводителей, учителей английского языка, математики и химии, пекарей, а также специалистов и рабочих других направлений.
Особое внимание было уделено молодым специалистам и выпускникам вузов и колледжей. Участникам рассказали о программе «Молодежная практика», которая позволяет получить первый опыт работы по специальности и сделать первые шаги в профессиональной деятельности.
Более 2 тысяч вакансий доступны на Enbek.kz
Одной из основных целей ярмарки стало содействие трудоустройству безработных и самозанятых граждан на постоянные рабочие места, а также установление прямого взаимодействия между соискателями и работодателями.
Актуальные вакансии Актюбинской области размещаются на Электронной бирже труда Enbek.kz. На сегодняшний день на портале доступно более 2 000 предложений о работе.
Наиболее высокий спрос на кадры наблюдается в сферах производства и промышленности, образования и воспитания, торговли и услуг, транспорта и логистики, строительства, здравоохранения и социальных услуг, охраны и безопасности, а также сельского хозяйства.
Таким образом, развитие легальной занятости, создание возможностей для профессиональной реализации молодежи и обеспечение соблюдения трудового законодательства способствуют укреплению социальной стабильности и формированию культуры ответственности — ключевых составляющих принципа «Закон и порядок».
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