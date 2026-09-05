В Актобе расследуют заявление срочника о побоях в воинской части
18-летний военнослужащий находится в больнице, по факту произошедшего начато досудебное расследование.
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В Актобе проводится расследование после заявления 18-летнего военнослужащего срочной службы о систематических побоях в воинской части №6655 Национальной гвардии Казахстана. Солдат сейчас находится в больнице, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Lada.kz.
Военнослужащий из Актау Досымбет Еркебулан был призван на срочную службу 3 июля. О госпитализации сына его мать узнала 4 сентября. По ее словам, на тот момент он уже третий день находился в стационаре.
Сначала солдата осмотрел уролог, однако анализы не выявили инфекции. После консультации травматолога стало известно о травме, которая, по словам матери военнослужащего, могла быть связана с проблемами со здоровьем.
Во время разговора с матерью солдат рассказал, что в воинской части его периодически избивали. После этого травматолог вызвал полицию, а военнослужащий написал заявление.
Позже во время видеосвязи из полиции срочник сообщил матери, что его якобы избивали трое сержантов.
В региональном командовании «Батыс» Национальной гвардии подтвердили, что военнослужащий проходит срочную службу в части №6655 и в настоящее время находится в больнице.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам всесторонней и объективной проверки будет дана соответствующая правовая оценка», — сообщили в пресс-службе командования.
Досудебное расследование проводит Актюбинский отдел Западного регионального военно-следственного управления МВД Казахстана.
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