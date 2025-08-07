6 августа на перекрёстке улиц Молдагуловой и Жубановых произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В аварии столкнулись машины марок FAW и Hyundai, одна из которых — скорая медицинская помощь, передает BAQ.KZ.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливается размер материального ущерба и обстоятельства происшествия.

В Департаменте полиции Актюбинской области напомнили о необходимости строго соблюдать ПДД, особенно вблизи перекрёстков и при взаимодействии с автомобилями спецслужб.