В Актобе скорая помощь попала в ДТП на оживлённом перекрёстке
Обошлось без пострадавших.
Сегодня, 16:57
Фото: кадр видео
6 августа на перекрёстке улиц Молдагуловой и Жубановых произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В аварии столкнулись машины марок FAW и Hyundai, одна из которых — скорая медицинская помощь, передает BAQ.KZ.
К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливается размер материального ущерба и обстоятельства происшествия.
В Департаменте полиции Актюбинской области напомнили о необходимости строго соблюдать ПДД, особенно вблизи перекрёстков и при взаимодействии с автомобилями спецслужб.
