  • 7 Августа, 17:47

В Актобе скорая помощь попала в ДТП на оживлённом перекрёстке

Обошлось без пострадавших.

Сегодня, 16:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр видео Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57
170
Фото: кадр видео

6 августа на перекрёстке улиц Молдагуловой и Жубановых произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В аварии столкнулись машины марок FAW и Hyundai, одна из которых — скорая медицинская помощь, передает BAQ.KZ.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливается размер материального ущерба и обстоятельства происшествия.

В Департаменте полиции Актюбинской области напомнили о необходимости строго соблюдать ПДД, особенно вблизи перекрёстков и при взаимодействии с автомобилями спецслужб.

Самое читаемое

Наверх