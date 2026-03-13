В МИО призвали местных жителей принять участие в республиканском референдуме и выразить свою гражданскую позицию.

– В этот день на ряде участков будет организована культурная и праздничная программа. Местные творческие коллективы представят свои лучшие выступления.

На территории некоторых участков пройдут мини-ярмарки продовольственных товаров.

Жители города смогут приобрести натуральную продукцию и товары от местных производителей, – говорится в сообщении.