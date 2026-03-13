В Актобе совместят референдум и продовольственную ярмарку
Акимат Актюбинской области сообщил, что в день референдума 15 марта на ряде участков будет организована культурная и праздничная программа, а также мини-ярмарки продовольственных товаров, передает BAQ.KZ.
В МИО призвали местных жителей принять участие в республиканском референдуме и выразить свою гражданскую позицию.
– В этот день на ряде участков будет организована культурная и праздничная программа. Местные творческие коллективы представят свои лучшие выступления.
На территории некоторых участков пройдут мини-ярмарки продовольственных товаров.
Жители города смогут приобрести натуральную продукцию и товары от местных производителей, – говорится в сообщении.
Ярмарки будут организованы по следующим адресам:
* Участки Nº44, Nº46 (ул. Тургенева, 70а);
* Участок Nº52 (пр. Санкибай батыра, 145Б);
* Участок Nº112 (12 микрорайон, 37/1);
* Участок Nº541 (пр. Тауелсиздик, 4А);
* Участок Nº549 (ул.Сарыжайлау, 70Б).
