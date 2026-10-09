В Актобе спасатели предотвратили угрозу взрыва
9 Октября 2026, 09:35
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9 Октября 2026, 09:359 Октября 2026, 09:35
256Фото: BAQ.KZ
В Актобе на улице Жүргенева произошёл пожар в киоске и чайхане, пристроенных к остановочному павильону. Сообщение о возгорании поступило на пульт «112».
Прибывшие на место пожарные приступили к тушению огня. В ходе работ сотрудники МЧС вынесли из опасной зоны два бытовых газовых баллона объёмом 20 и 30 литров, а также кислородный баллон. Это позволило предотвратить возможное развитие опасной ситуации.
Пожар ликвидировали на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет.
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