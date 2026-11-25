В рамках празднования 35-летия Независимости страны во Дворце спорта «Жекпе-жек» собрались около 550 спортсменов со всех регионов Казахстана. Борцы состязаются за звание чемпиона страны в восьми весовых категориях среди мужчин и семи – среди женщин.

Честь Актюбинской области защищают 41 спортсмен: 28 мужчин и 13 женщин. Главный тренер региональной сборной – Мейрамбек Абишов.

На церемонии открытия чемпионата с приветственным словом выступил заместитель акима области Галымжан Елеуов. Он отметил, что Глава государства уделяет особое внимание развитию национального спорта, рассматривая его как важный инструмент сохранения культурной идентичности и укрепления здоровья нации.

Чемпионат Казахстана продлится до 27 ноября. По итогам соревнований определятся сильнейшие борцы страны.

Победители и призёры первого соревновательного дня:

Мужчины

90 кг

- I место – Еңбек Сактаганов (Кызылординская область)

- II место – Бибарыс Нугман (Жамбылская область)

- III место – Тимур Абутай (Костанайская область)

- III место – Табигат Магауияулы (Атырауская область)

100 кг

- I место – Ерсултан Музаппаров (город Шымкент)

- II место – Казбек Ракишев (Жамбылская область)

- III место – Аян Байгазы (Алматинская область)

- III место – Амирбек Рахимов (Актюбинская область)

Свыше 100 кг

- I место – Нурсултан Каблан (Костанайская область)

- II место – Нурдаулет Жарылгапов (Мангистауская область)

- III место – Мерей Бердигали (Западно-Казахстанская область)

- III место – Кайсар Шамшидинов (Туркестанская область)

Женщины

77 кг

- I место – Назерке Тилеуханова (область Абай)

- II место – Гульнур Рсынхан (Туркестанская область)

- III место – Аружан Жандарбай (Атырауская область)

- III место – Анель Кайраткызы (область Жетысу)

Свыше 77 кг

- I место – Альбина Бахиева (город Шымкент)

- II место – Арайлым Шегенова (Жамбылская область)

- III место – Арайлым Абенова (Алматинская область)

- III место – Зейнеп Турсынбек (Алматинская область)