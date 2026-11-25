В Актобе стартовал чемпионат Казахстана по қазақ күресі среди взрослых
Это соревнование республиканского уровня впервые в истории проводится в регионе.
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В рамках празднования 35-летия Независимости страны во Дворце спорта «Жекпе-жек» собрались около 550 спортсменов со всех регионов Казахстана. Борцы состязаются за звание чемпиона страны в восьми весовых категориях среди мужчин и семи – среди женщин.
Честь Актюбинской области защищают 41 спортсмен: 28 мужчин и 13 женщин. Главный тренер региональной сборной – Мейрамбек Абишов.
На церемонии открытия чемпионата с приветственным словом выступил заместитель акима области Галымжан Елеуов. Он отметил, что Глава государства уделяет особое внимание развитию национального спорта, рассматривая его как важный инструмент сохранения культурной идентичности и укрепления здоровья нации.
Чемпионат Казахстана продлится до 27 ноября. По итогам соревнований определятся сильнейшие борцы страны.
Победители и призёры первого соревновательного дня:
Мужчины
90 кг
- I место – Еңбек Сактаганов (Кызылординская область)
- II место – Бибарыс Нугман (Жамбылская область)
- III место – Тимур Абутай (Костанайская область)
- III место – Табигат Магауияулы (Атырауская область)
100 кг
- I место – Ерсултан Музаппаров (город Шымкент)
- II место – Казбек Ракишев (Жамбылская область)
- III место – Аян Байгазы (Алматинская область)
- III место – Амирбек Рахимов (Актюбинская область)
Свыше 100 кг
- I место – Нурсултан Каблан (Костанайская область)
- II место – Нурдаулет Жарылгапов (Мангистауская область)
- III место – Мерей Бердигали (Западно-Казахстанская область)
- III место – Кайсар Шамшидинов (Туркестанская область)
Женщины
77 кг
- I место – Назерке Тилеуханова (область Абай)
- II место – Гульнур Рсынхан (Туркестанская область)
- III место – Аружан Жандарбай (Атырауская область)
- III место – Анель Кайраткызы (область Жетысу)
Свыше 77 кг
- I место – Альбина Бахиева (город Шымкент)
- II место – Арайлым Шегенова (Жамбылская область)
- III место – Арайлым Абенова (Алматинская область)
- III место – Зейнеп Турсынбек (Алматинская область)
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