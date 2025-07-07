В Актобе проходит футбольный чемпионат "Дворовая лига – 2025". Впервые организованная лига продлится до конца июля, передает BAQ.kz.

Для проведения матчей определены 4 площадки по городу: на стадионе средней школы №78 играют дети из микрорайонов Есет батыр, Кызылжар, Жибек жолы и Рауан; на футбольном поле школы №3 — дети из микрорайонов Курмыш, Городской молочный завод, Москва и Көктем; на футбольной площадке международной школы "Ақбөбек" — из Алтын Орда, Шанхай, Жастар и 5-го микрорайона; а на поле школы №35 играют команды из Сазды, а также 8-го, 11-го и 12-го микрорайонов. Всего в чемпионате участвуют 32 команды из 16 районов города — около 480 детей.

Участники разделены на две возрастные категории: первая группа — дети 2015, 2016 и 2017 годов рождения, вторая — 2012, 2013 и 2014 годов рождения.