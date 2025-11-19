Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций представил ключевые проекты в социальной сфере и рассказал о перспективах дальнейшего развития региона, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы региона, Актюбинская область последовательно реализует инициативы, направленные на укрепление здоровья населения и вовлечение жителей в массовый спорт.

Особое внимание уделяется созданию условий для людей с ограниченными возможностями.

"Завершается строительство уникального спортивного комплекса для людей с ограниченными возможностями, где планируется обучение по 25 видам спорта. Объект станет одним из первых в Казахстане, адаптированных под инклюзивные стандарты, и будет сдан до конца года", — сообщил Асхат Шахаров.

Отметим, в рамках проекта ALAN в Актобе за счёт внебюджетных средств обновлено футбольное поле, а в Хромтауском районе по программе FIFA ARENA открыт современный мини-футбольный стадион.

Футбол, по его словам, является одним из самых востребованных видов спорта среди актюбинцев, поэтому регион активно расширяет спортивную инфраструктуру. В областном центре начато строительство нового стадиона на 35 тысяч мест, соответствующего требованиям УЕФА четвёртого уровня. Он возводится на территории социально-делового центра "Ақтөбе".

Рядом реализуется проект многофункционального спортивного комплекса на 5 тысяч мест, который дополнит спортивный кластер города.

Шахаров отметил, что развитие культуры также остаётся важным направлением социальной политики региона.

"В Актобе начато строительство нового современного драматического театра. На проект из областного бюджета выделено 2,8 млрд тенге, строительные работы уже ведутся", — сообщил он.

Аким подчеркнул, что все проекты направлены на повышение качества жизни жителей региона и формирование современной городской среды, соответствующей запросам общества.