В Актобе строят завод по производству бумаги и картона стоимостью 10,3 млрд теңге

При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК АО «Жасыл даму» продолжает финансирование проектов, направленных на развитие переработки отходов и создание современной инфраструктуры отрасли.

В Актобе реализуется проект по строительству нового завода по производству бумаги и картона. Проект реализует ТОО «CAPITAL PLAST KZ».

После выхода предприятия на проектную мощность объем производства составит до 18 тыс. тонн бумаги для гофрирования и до 24 тыс. тонн картона для плоских слоев в год.

Общая стоимость проекта — порядка 10,3 млрд теңге. Финансирование осуществляется за счет средств утилизационного платежа, направленных АО «Жасыл даму».

На сегодняшний день строительные работы ведутся в соответствии с планом. На площадке выполняются фундаментные работы, возводится склад, ведется устройство свай. Кроме того, уже построена котельная.

Ввод нового предприятия в эксплуатацию ожидается в 2027 году.