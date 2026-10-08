В Актобе строят завод по производству бумаги и картона стоимостью 10,3 млрд теңге
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При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК АО «Жасыл даму» продолжает финансирование проектов, направленных на развитие переработки отходов и создание современной инфраструктуры отрасли.
В Актобе реализуется проект по строительству нового завода по производству бумаги и картона. Проект реализует ТОО «CAPITAL PLAST KZ».
После выхода предприятия на проектную мощность объем производства составит до 18 тыс. тонн бумаги для гофрирования и до 24 тыс. тонн картона для плоских слоев в год.
Общая стоимость проекта — порядка 10,3 млрд теңге. Финансирование осуществляется за счет средств утилизационного платежа, направленных АО «Жасыл даму».
На сегодняшний день строительные работы ведутся в соответствии с планом. На площадке выполняются фундаментные работы, возводится склад, ведется устройство свай. Кроме того, уже построена котельная.
Ввод нового предприятия в эксплуатацию ожидается в 2027 году.
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