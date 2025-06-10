10 июня 2025 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес решение по делу "Д", обвиняемой в совершении убийства двух малолетних детей, передает BAQ.KZ. Суд постановил применить к ней принудительные меры медицинского характера, отказавшись от уголовной ответственности в связи с её невменяемостью.

Согласно материалам дела, 23 марта 2025 года в городе Кандыагаш, микрорайон Самал, в квартире обвиняемой, находясь в состоянии невменяемости, женщина задушила подушкой своих детей, возрастом 3 и 1 года. Следствие установило, что на момент совершения преступления "Д" страдала от послеродовой депрессии и находилась на лечении.

Прокурор поддержал ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера, ссылаясь на заключение психолого-психиатрической экспертизы, согласно которому обвиняемая признана невменяемой и нуждается в стационарном лечении интенсивного типа.

В суде представитель подозреваемой отметил, что она находилась в глубоком психоэмоциональном расстройстве, что подтверждается медицинскими заключениями. В связи с этим суд признал "Д" невменяемой и освободил её от уголовной ответственности по статье 16 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, который исключает наказание для лиц, не осознающих характер своих действий в момент совершения преступления из-за психического заболевания.

Суд постановил направить обвиняемую на принудительное лечение в психиатрический стационар интенсивного типа. Важно, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

Согласно статье 99 части 3 Уголовного Кодекса РК, за совершение убийства двух или более лиц предусмотрено пожизненное лишение свободы. Однако в случае с обвиняемой суд учел её невменяемость и необходимость лечения, а не наказания.