В Актобе торжественно открыли главные сельские соревнования

Торжественное открытие V Летних юношеских сельских игр прошло на базе областной детско-юношеской спортивной школы «Ледовая арена».

С приветственной речью к участникам мероприятия обратился заместитель акима области Жолдас Батырхан. Он подчеркнул, что для Актюбинской области большая честь и одновременно высокая ответственность принять соревнования такого масштаба.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечал: «Вопрос улучшения здоровья населения требует особого внимания. Важно развивать массовый спорт среди граждан страны всех возрастов. Необходимо обеспечить максимальную доступность спортивной инфраструктуры для детей». Сегодня в области в рамках реализации этой задачи проводится масштабная работа. За последние три года в регионе введен в эксплуатацию 31 спортивный объект, 24 из них расположены в сельской местности. Реализуются и крупные проекты: начато строительство футбольного стадиона на 35 тысяч зрителей, многофункционального спортивного комплекса на 5 тысяч мест, а при поддержке Фонда «Самрук-Қазына» ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса», - сказал Жолдас Батырхан.

В этом году Игры собрали 2,5 тысячи юных спортсменов из 17 областей страны. Соревнования направлены на развитие массового спорта среди подростков, повышение спортивного мастерства и выявление перспективных спортсменов в сельской местности.

В течение недели участники будут состязаться в десяти видах спорта: асык ату, баскетболе 3×3, волейболе, греко-римской борьбе, дзюдо, вольной борьбе, казах куреси, тогызкумалаке, настольном теннисе и футзале.

Актобе выбран местом проведения Игр не случайно. В регионе активно развивается спортивная инфраструктура, в том числе в сельской местности, а проведение соревнований такого уровня создает дополнительные возможности для отбора и подготовки молодых спортсменов. По словам организаторов, Игры также имеют важное значение для формирования спортивного, в том числе олимпийского, резерва страны.

Для самих участников сельские игры – это возможность выйти на республиканский уровень, проверить свои силы в борьбе с ровесниками из других регионов. Помимо спортивных результатов, такие соревнования способствуют развитию дисциплины, командного духа, ответственности и уважения к сопернику.

V Летние юношеские сельские игры продлятся в Актобе до 22 сентября. В течение недели город станет площадкой для спортивных состязаний, которые объединят молодых спортсменов со всей страны и дадут им возможность приобрести новый опыт и сделать очередной шаг в своем спортивном развитии.