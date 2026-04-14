В Актобе усиливают контроль в сфере строительства и архитектуры. Этот вопрос обсудили на совещании под председательством акима области Асхат Шахаров.

По данным управления государственного архитектурно-строительного контроля, за первый квартал поступило 248 уведомлений о начале строительства различных объектов — от жилья до производственных зданий. Также оказано 97 госуслуг, включая лицензирование и выдачу аттестатов экспертов.

Проверки и предписания

За три месяца по обращениям граждан и компаний проведено 19 внеплановых проверок. По их итогам выдано 16 предписаний и составлен 31 административный протокол на сумму более 11 млн тенге.

Кроме того, в регионе активно выявляют самовольное строительство. Уже есть решение суда о сносе многоквартирного дома, построенного без разрешительных документов.

«Совместно с органами прокуратуры проводится работа по выявлению нарушений лицензионных требований. За три месяца 2026 года к административной ответственности привлечено 65 компаний на сумму более 13 млн тенге, при этом деятельность 57 компаний приостановлена, одна компания лишена лицензии», - сообщил руководитель управления Султан Аманчин.

Во время выездов на стройплощадки также фиксируются нарушения - загрязнение дорог, отсутствие пунктов мойки колес и другие. По итогам проверок 20 компаний были оштрафованы.

Отдельное внимание уделяется долевому строительству. Отмечается, что некоторые застройщики используют альтернативные схемы привлечения денег, поэтому власти планируют усилить разъяснительную работу с населением.

Аким области подчеркнул, что главная цель - не штрафы, а устранение нарушений и повышение качества строительства.

По итогам совещания Асхат Шахаров поручил усилить контроль за стройками, ускорить завершение проблемных объектов и обеспечить своевременный ввод жилья и социальных объектов.