В Актобе на проспекте Абулхаир хана произошло ДТП с участием автомобиля марки Chevrolet, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель, двигаясь по проспекту, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода на пешеходном переходе. После этого автомобиль столкнулся с тремя другими транспортными средствами.

В результате аварии пешеход и водитель Chevrolet получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП назначено расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Департаменте полиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при подъезде к пешеходным переходам и в условиях интенсивного трафика.