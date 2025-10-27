  • 27 Октября, 22:47

В Актобе водитель Chevrolet сбил подростка и столкнулся с тремя машинами

В результате аварии пешеход и водитель Chevrolet получили различные травмы

Фото: pixabay.com

В Актобе на проспекте Абулхаир хана произошло ДТП с участием автомобиля марки Chevrolet, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель, двигаясь по проспекту, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода на пешеходном переходе. После этого автомобиль столкнулся с тремя другими транспортными средствами.

В результате аварии пешеход и водитель Chevrolet получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП назначено расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Департаменте полиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при подъезде к пешеходным переходам и в условиях интенсивного трафика.

