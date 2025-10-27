В Актобе водитель Chevrolet сбил подростка и столкнулся с тремя машинами
В результате аварии пешеход и водитель Chevrolet получили различные травмы
Сегодня, 21:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:47Сегодня, 21:47
106Фото: pixabay.com
В Актобе на проспекте Абулхаир хана произошло ДТП с участием автомобиля марки Chevrolet, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, водитель, двигаясь по проспекту, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода на пешеходном переходе. После этого автомобиль столкнулся с тремя другими транспортными средствами.
В результате аварии пешеход и водитель Chevrolet получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
По факту ДТП назначено расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Департаменте полиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при подъезде к пешеходным переходам и в условиях интенсивного трафика.
Самое читаемое
- 100 сельских учеников пойдут в новую школу в Актюбинской области
- 709 детей родилось в Казахстане в День Республики
- В Алматы создано современное здание для городского сборного пункта призывников
- Пятое "золото" на юношеских Азиатских играх в Бахрейне завоевал Казахстан
- В Астане горит хозяйственный корпус на улице Аксай