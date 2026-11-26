В Актобе врачи впервые имплантировали нейростимулятор блуждающего нерва пациенту, который 30 лет страдал эпилепсией. Лекарственная терапия не давала необходимого результата, поэтому специалисты рекомендовали хирургическое лечение. Операция прошла успешно, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Вмешательство продолжалось около двух часов. По словам брата пациента Нурлыбека Хасанова, сейчас его родственник чувствует себя хорошо.

Операцию провели 20–21 ноября в Актюбинской областной многопрофильной больнице во время двухдневного мастер-класса с участием специалистов Национального центра нейрохирургии из Астаны.

Всего за два дня врачи выполнили 10 сложных нейрохирургических операций.

Среди пациентов оказался пенсионер Абдрахман Асангали, бывший учитель и ветеран Семипалатинского ядерного полигона. В 2021 году он перенес инсульт, после которого его начали беспокоить частые головные боли и потемнение в глазах. Мужчина обратился за медицинской помощью, и после проведенной операции его состояние улучшилось.

Еще одной пациентке, Ырзе Жумагалиевой, потребовалось стентирование сосудов. Женщина призналась, что сильно переживала перед вмешательством.

«Перед операцией я очень боялась и всю ночь не могла уснуть. Но сейчас рада, что всё прошло успешно. Огромное спасибо врачам и медсёстрам!» — рассказала она.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Руслана Кажигалиева, все 10 операций завершились успешно.

В 2027 году в регионе планируют подготовить врача-эпилептолога и провести имплантацию нейростимуляторов еще пяти пациентам. Операции будут бесплатными в рамках обязательного социального медицинского страхования.