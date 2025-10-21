В Актобе прокуратура пресекла более 140 незаконных проверок бизнеса, проведённых с нарушениями со стороны государственного органа, передает BAQ.KZ.

Нарушения были выявлены прокуратурой Кобдинского района при анализе деятельности РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по охране и использованию водных ресурсов".

Как выяснилось, в Булакском сельском округе инспекция инициировала проверки в отношении местных крестьянских хозяйств "Қанат-2" и "Табанов". В результате этих проверок предприниматели были привлечены к административной ответственности за якобы нарушение права государственной собственности на водный фонд. Однако вмешательство прокуратуры показало, что никаких оснований для проведения таких проверок не существовало.

Выяснилось, что оба хозяйства использовали подземную воду исключительно для поения скота. В соответствии с действующим законодательством, такое использование не подпадает под категорию специального водопользования и не требует получения специальных разрешений. Следовательно, ни проверка, ни последующее административное наказание не имели правовой основы.

По результатам прокурорской проверки незаконные постановления были отменены, а виновное должностное лицо привлечено к ответственности за нарушение порядка проведения государственного контроля. В целом, принятые меры позволили восстановить нарушенные права более 140 предпринимателей региона.