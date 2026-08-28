В Актобе задержали подозреваемого в квартирных кражах на 2 млн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в двух квартирных кражах. Ущерб только по одному эпизоду оценивают примерно в 2 млн тенге, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, одна из краж произошла в жилом массиве Акжар-2. Хозяева в это время были дома, спали на втором этаже. Мужчина воспользовался моментом, зашел в дом и вынес деньги и золотые украшения.
Задержали подозреваемого в рамках оперативно-профилактических мероприятий по раскрытию квартирных краж. Полицейские установили его личность и вышли на него.
Во время досудебного расследования выяснилось, что он причастен еще к одной краже в том же жилом массиве.
Сейчас проверяется, стоит ли за подозреваемым что-то еще. Оперативники отрабатывают его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.
Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
В полиции напоминают о простых вещах. Двери и окна стоит закрывать надежно, деньги и ценности не оставлять на виду, а при долгом отсутствии по возможности просить кого-то присмотреть за жильем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Мужчина справил нужду из окна подъезда в Астане: его арестовали
- Токаев и Эрдоган обсудили развитие стратегического партнерства
- «Душил девушку в автобусе»: пожилого мужчину арестовали на 10 суток в Алматы
- От рамы до готового тепловоза: как в Астане производят локомотивы
- Камнепад произошел в горах возле Алматы: видео появилось в сети