В Актобе задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в двух квартирных кражах. Ущерб только по одному эпизоду оценивают примерно в 2 млн тенге, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, одна из краж произошла в жилом массиве Акжар-2. Хозяева в это время были дома, спали на втором этаже. Мужчина воспользовался моментом, зашел в дом и вынес деньги и золотые украшения.

Задержали подозреваемого в рамках оперативно-профилактических мероприятий по раскрытию квартирных краж. Полицейские установили его личность и вышли на него.

Во время досудебного расследования выяснилось, что он причастен еще к одной краже в том же жилом массиве.

Сейчас проверяется, стоит ли за подозреваемым что-то еще. Оперативники отрабатывают его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

В полиции напоминают о простых вещах. Двери и окна стоит закрывать надежно, деньги и ценности не оставлять на виду, а при долгом отсутствии по возможности просить кого-то присмотреть за жильем.