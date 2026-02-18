В Актобе сотрудники центрального аппарата Комитета национальной безопасности Республики Казахстан совместно с департаментом собственной безопасности Генеральная прокуратура Республики Казахстан задержали работника прокуратуры Актюбинской области, сообщает BAQ.kz.

По информации прокуратуры региона, задержание произошло 17 февраля. В настоящее время проводятся следственные действия.

Обстоятельства произошедшего и конкретные подозрения в отношении задержанного пока официально не раскрываются. В правоохранительных органах подчеркивают, что дополнительная информация будет сообщена по мере проведения расследования.