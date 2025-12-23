Первая коммерческая южнокорейская ракета разбилась сразу после старта
Первая коммерческая южнокорейская ракета-носитель Hanbit-Nano потерпела аварию вскоре после старта с космодрома Алкантара в Бразилии. Ракета, разработанная частной компанией Innospace, загорелась и упала примерно через 30 секунд после запуска, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Yonhap.
После возникновения нештатной ситуации прямая трансляция с космодрома была прервана. В Innospace сообщили, что в ходе полета была зафиксирована аномалия, после чего ракета упала в пределах установленной зоны безопасности. По данным компании, жертв и признаков повреждения объектов на земле зафиксировано не было. Южнокорейское издание Chosun отмечает, что на фоне происшествия акции Innospace снизились примерно на 22 процента.
Hanbit-Nano представляет собой двухступенчатую ракету-носитель. Первая ступень оснащена гибридным двигателем тягой 25 тонн, вторая — двигателем, работающим на жидком метане и кислороде. Запуск в декабре откладывался несколько раз: сначала из-за неисправности в системе охлаждения первой ступени, затем по причине проблем с наземной системой электропитания.
При успешном старте ракета должна была вывести на низкую околоземную орбиту пять спутников для заказчиков из Бразилии и Индии. Этот запуск стал первой попыткой частной южнокорейской компании выполнить коммерческий орбитальный пуск.
Компания Innospace была основана в 2017 году. В ней работает около 260 сотрудников, а все технологии запуска разработаны собственными силами. Генеральный директор компании Ким Су Джон ранее отмечал в интервью изданию Space, что Innospace также ведет разработку более крупных ракет-носителей Hanbit-Micro и Hanbit-Mini.
