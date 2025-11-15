Глава Актюбинской области Асхат Шахаров посетил производственный цех ТОО Anescom, который специализируется на выпуске строительных конструкций и алюминиевых сплавов, передаёт BAQ.KZ.

По словам директора компании Бауыржана Болатулы, предприятие работает всего год, однако уже демонстрирует устойчивый рост.

"Мы выпускаем 150–200 тонн продукции в год, а также более двух тысяч квадратных метров ПВХ-конструкций. На предприятии трудятся 20 человек со средней заработной платой 300 тысяч тенге. Спрос высокий: пока ориентируемся на казахстанский рынок, но уже налаживаем экспорт в Кыргызстан и Узбекистан. Основная продукция — алюминиевые окна и двери. В планах расширение производства и строительство нового склада", — отметил он.

Особенность цеха — применение высокотехнологичной покраски алюминиевых изделий, обеспечивающей повышенную защиту от коррозии и износа. Производство оснащено современным оборудованием для окрашивания и обработки металла.

Аким области подчеркнул, что развитие таких предприятий усиливает промышленный потенциал региона, способствует созданию рабочих мест и увеличивает долю отечественной продукции в строительной отрасли.