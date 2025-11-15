В Актобе запущен цех по производству строительных конструкций, ориентированный на экспорт
Стоимость реализуемого проекта составляет 800 млн тенге.
Глава Актюбинской области Асхат Шахаров посетил производственный цех ТОО Anescom, который специализируется на выпуске строительных конструкций и алюминиевых сплавов, передаёт BAQ.KZ.
По словам директора компании Бауыржана Болатулы, предприятие работает всего год, однако уже демонстрирует устойчивый рост.
"Мы выпускаем 150–200 тонн продукции в год, а также более двух тысяч квадратных метров ПВХ-конструкций. На предприятии трудятся 20 человек со средней заработной платой 300 тысяч тенге. Спрос высокий: пока ориентируемся на казахстанский рынок, но уже налаживаем экспорт в Кыргызстан и Узбекистан. Основная продукция — алюминиевые окна и двери. В планах расширение производства и строительство нового склада", — отметил он.
Особенность цеха — применение высокотехнологичной покраски алюминиевых изделий, обеспечивающей повышенную защиту от коррозии и износа. Производство оснащено современным оборудованием для окрашивания и обработки металла.
Аким области подчеркнул, что развитие таких предприятий усиливает промышленный потенциал региона, способствует созданию рабочих мест и увеличивает долю отечественной продукции в строительной отрасли.
