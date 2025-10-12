Впервые в жилом массиве "Жанаконыс" в районе "Шестихатки" строят дорогу. Товарищество с ограниченной ответственностью "Ассана дорстрой" завершает строительство дороги длиной 2 километра 100 метров, соединяющей улицу Едыге батыра с промышленной зоной города, передаёт BAQ.KZ.

Аким области Асхат Шахаров побывал на объекте и ознакомился с ходом работ. Он подчеркнул важность соблюдения всех стандартов качества и поручил подрядной организации обеспечить надежность и долговечность дорожного покрытия. Представители компании заверили, что объект будет выполнен с соблюдением всех технических требований.

Кроме того, глава региона ознакомился с ремонтными работами на улице Маншук Маметовой, где подрядчик ТОО "Astana Energo Hub" проводит средний ремонт дорожного полотна.

Также, по информации акимата области, был благоустроен двор одного из многоквартирных домов. Проект направлен на создание комфортного и безопасного дворового пространства для жителей Актюбинской области. Асхат Шахаров встретился с жителями обновленного двора в 12 микрорайоне и выслушал их предложения и мнения.

ТОО "СК NEW CITY" обновило дорожное покрытие, построило пешеходные тротуары и зону отдыха. Также проведены работы по озеленению, установке уличного освещения и созданию комфортной городской среды.

Подрядная организация планирует завершить работы в ближайшие дни.

Жители выразили благодарность за проведенные работы и пообещали поддерживать чистоту и порядок на обновленной территории.