В акции "Таза Қазақстан" приняли участие более 1100 человек

В Сарыагашском районе в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" прошел масштабный субботник, передает BAQ.kz.

В мероприятии приняли участие представители местных властей, партии "Ауыл", коммунальных служб и жители района.

Работы по благоустройству начались с раннего утра. Участники очищали улицы и общественные места от мусора, а также проводили покос травы.

Особенно активно работы велись в микрорайоне "Телемунара", где в субботнике приняли участие аким района Арман Абдуллаев, депутат маслихата Туркестанской области и председатель областного филиала партии Партия "Ауыл" Кайрат Салыбек, а также местные жители.

Очистка проводилась вдоль улиц республиканского, областного и внутрирайонного значения.

Во время акции партия "Ауыл" передала работникам коммунальной сферы 50 газонокосилок и триммеров.

В акимате отметили, что этот шаг стал проявлением поддержки и уважения к труду коммунальных работников.

Аким района Арман Абдуллаев поддержал инициативу и поручил ответственным структурам проводить подобные работы на системной основе.

Всего в субботнике приняли участие около 1100 человек. Также было задействовано 18 единиц специальной техники.

По итогам акции на полигоны вывезли 15 тонн мусора.

В пресс-службе акима Туркестанской области сообщили, что в районе на постоянной основе ведутся работы по уборке 500 улиц, 37 остановок, 161 километра пешеходных дорожек, 34 парков и скверов.

Кроме того, коммунальные службы очищают 50 километров арычных сетей и 78 километров ирригационных систем.