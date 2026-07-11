В Актюбинской области благоустроили территорию вокруг родника в селе Маржанбулак

Этот родник на протяжении многих лет пользуется популярностью среди жителей Актюбинской области, которые приезжают сюда за чистой питьевой водой. Благодаря проведенному благоустройству территория вокруг источника приведена в порядок, созданы более комфортные условия для посетителей.

В торжественном мероприятии по случаю завершения работ приняли участие аким области Асхат Шахаров и председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Сейилбек Нурымбетов. Они осмотрели благоустроенную территорию родника и ознакомились с результатами проведенных работ.

«Это не просто благоустройство одного родника, но и проявление уважения к родной земле, бережного отношения к природным богатствам и заботы о будущем поколении. Родники всегда были частью жизни наших сел, источником воды и символом чистоты окружающей среды. Благоустройство таких природных объектов проводится в рамках экологической акции «Мөлдір бұлақ» общенациональной программы «Таза Қазақстан», реализуемой по поручению Главы государства. В Актюбинской области наряду с Маржанбулаком мероприятия по очистке и благоустройству проводятся еще на 14 родниках региона. Важно, что многие такие инициативы исходят непосредственно от самих жителей, которые проявляют заботу о родной земле и вносят свой вклад в сохранение природных источников», — отметил Асхат Шахаров.

В ходе работ территория источника в Маржанбулаке была полностью обновлена и адаптирована для комфортного посещения. К роднику обустроен удобный спуск с лестницами и перилами, выложены пешеходные дорожки из брусчатки. Сам источник аккуратно оформлен каменной кладкой.

Для посетителей установлены скамейки, смонтирован навес, защищающий от солнца и осадков. Вся территория оборудована металлическими ограждениями, обеспечивающими безопасность. Проведено озеленение, оформлены клумбы, укреплены откосы. Также обустроены подъездные пути и прилегающая площадка.

Работы выполнены в этом году при поддержке спонсоров. Общая стоимость проекта составила 5,9 млн тенге. Подрядчиком выступило ТОО «Rahmet Group».

Родник «Мөлдір бұлақ» давно считается одним из живописных мест Маржанбулака. Благодаря чистоте воды он привлекает не только местных жителей, но и гостей из Актобе и близлежащих населенных пунктов.

В завершение мероприятия Асхат Шахаров поблагодарил всех, кто принял участие в реализации проекта, и подчеркнул, что сохранение таких природных объектов — общая задача государства и общества. Старейшины дали свое благословение и выразили поддержку инициативе Президента.