В селе Шиликти Шалкарского района Актюбинской области произошёл пожар на приусадебных постройках общей площадью почти 480 квадратных метров, передает BAQ.KZ.

К ликвидации возгорания привлекли силы ДЧС, пожарный пост "Шілікті" организации "Ауыл құтқарушылары", добровольное противопожарное формирование "Тоғыз", а также пожарный поезд Актюбинского отделения АО "ҚТЖ".

Всего в тушении участвовали 19 человек, три единицы техники и пожарный поезд. Пожар был полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

Благодаря действиям пожарных удалось защитить от огня четыре жилых дома и один сарай.