  • 9 Сентября, 03:32

В Актюбинской области четыре жилых дома спасли от пожара

В тушении возгорания задействовали 19 человек.

Сегодня, 02:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 02:35
Сегодня, 02:35
122
Фото: pixabay.com

В селе Шиликти Шалкарского района Актюбинской области произошёл пожар на приусадебных постройках общей площадью почти 480 квадратных метров, передает BAQ.KZ.

К ликвидации возгорания привлекли силы ДЧС, пожарный пост "Шілікті" организации "Ауыл құтқарушылары", добровольное противопожарное формирование "Тоғыз", а также пожарный поезд Актюбинского отделения АО "ҚТЖ".

Всего в тушении участвовали 19 человек, три единицы техники и пожарный поезд. Пожар был полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

Благодаря действиям пожарных удалось защитить от огня четыре жилых дома и один сарай.

Самое читаемое

Наверх