В Актюбинской области четыре жилых дома спасли от пожара
В тушении возгорания задействовали 19 человек.
Сегодня, 02:35
122Фото: pixabay.com
В селе Шиликти Шалкарского района Актюбинской области произошёл пожар на приусадебных постройках общей площадью почти 480 квадратных метров, передает BAQ.KZ.
К ликвидации возгорания привлекли силы ДЧС, пожарный пост "Шілікті" организации "Ауыл құтқарушылары", добровольное противопожарное формирование "Тоғыз", а также пожарный поезд Актюбинского отделения АО "ҚТЖ".
Всего в тушении участвовали 19 человек, три единицы техники и пожарный поезд. Пожар был полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
Благодаря действиям пожарных удалось защитить от огня четыре жилых дома и один сарай.
