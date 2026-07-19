В Актюбинской области газифицировали еще одно село

В селе Полтавка, входящем в Байторысайский сельский округ Мартукского района Актюбинской области, состоялся запуск природного газа. В населенном пункте насчитывается 99 дворов, где проживают 316 человек.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев, аким Мартукского района Медет Искаков, руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Аслан Айтбаев, а также жители села.

«Сегодня мы видим результаты реализации поручения Главы государства по обеспечению сельских населенных пунктов современной инфраструктурой. Подключение села Полтавка к природному газу — это результат государственной политики, направленной на повышение качества жизни населения и создание комфортных условий для проживания. Работа по газификации региона будет продолжена на системной основе», — отметил заместитель акима области Асылбек Есенбаев.

На сегодняшний день уровень газификации населения Актюбинской области достиг 97,5%. По итогам прошлого года к природному газу были подключены 31 населенный пункт с общей численностью населения более 13 тысяч человек. В текущем году планируется обеспечить голубым топливом еще 8 сел, где проживают 3,7 тысячи человек. На сегодняшний день доступ к природному газу уже получили 5 населенных пунктов с общей численностью населения 2 126 человек.

Реализацией проекта занималось ТОО «GazMart». В рамках строительства был проложен подводящий газопровод протяженностью 6,4 километра и полностью создана необходимая инженерная инфраструктура.