В Актюбинской области готовятся к сезону саранчи

В Актюбинской области началась активная подготовка к возможному нашествию саранчи. В регионе планируют масштабную обработку сельхозугодий, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной акимат.

В этом году обработке подлежит более 400 тысяч гектаров. К работам привлекут четыре подрядные организации. Борьбу с вредителями будут вести как наземными методами, так и с воздуха.

Для этого подготовлено 74 единицы техники, включая самолёты, дроны, аэрозольные генераторы и наземные опрыскиватели. Контроль за ходом работ возложен на районные акиматы. Обработка охватит все 12 районов области, при этом особое внимание уделят южным территориям — Иргизскому, Шалкарскому и Уилскому районам, где саранча появляется раньше всего.

Аграрии оценивают риск масштабного нашествия как минимальный, однако многое будет зависеть от погодных условий.