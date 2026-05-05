В Актюбинской области готовятся к сезону саранчи
К работам привлекут четыре подрядные организации.
В Актюбинской области началась активная подготовка к возможному нашествию саранчи. В регионе планируют масштабную обработку сельхозугодий, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной акимат.
В этом году обработке подлежит более 400 тысяч гектаров. К работам привлекут четыре подрядные организации. Борьбу с вредителями будут вести как наземными методами, так и с воздуха.
Для этого подготовлено 74 единицы техники, включая самолёты, дроны, аэрозольные генераторы и наземные опрыскиватели. Контроль за ходом работ возложен на районные акиматы. Обработка охватит все 12 районов области, при этом особое внимание уделят южным территориям — Иргизскому, Шалкарскому и Уилскому районам, где саранча появляется раньше всего.
Аграрии оценивают риск масштабного нашествия как минимальный, однако многое будет зависеть от погодных условий.
«На эти цели из областного бюджета выделено свыше 550 миллионов тенге. Если говорить о динамике развития и распространении саранчи, то цикл повторяется каждые 10-12 лет. Последний пик в нашей области пришёлся на 2024 год. В этом году планируем обработать 424 тысячи гектар, это вдвое меньше объёмов двухлетней давности. Но всё будет зависеть от погоды: при резком потеплении вредители могут активизироваться раньше», - заверил руководитель областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК Дастан Сагиров.