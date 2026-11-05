В Актюбинской области хотят превратить тысячи гектаров деградированных земель в леса

Там, где сегодня еще не везде есть деревья, через несколько десятилетий могут появиться новые лесные массивы. В Актюбинской области реализуют масштабный проект Green Horizon: на площади около 6,4 тысячи гектаров планируют восстановить деградированные земли и создать новые леса. Почти миллион сеянцев уже высажен, а сама программа рассчитана на 50 лет.

Первые деревья появились на участках в мае 2025 года. Посадочные работы намерены продолжать до 2030-го. Но на этом дело не закончится: следующие десятилетия предстоит ухаживать за насаждениями, заменять погибшие деревья, следить за их ростом и защищать будущие леса от пожаров.

Для Актюбинской области, где климатические условия создают дополнительные сложности для лесоразведения, это особенно важная задача. Новые насаждения должны помочь восстановить истощенные земли, сохранить биоразнообразие и снизить воздействие климатических изменений. Растущие деревья также будут поглощать углекислый газ.

Причем результат собираются оценивать не только по количеству высаженных саженцев. Специалисты будут проверять, насколько хорошо приживаются деревья, как они растут, меняется ли состояние почвы и сколько углекислого газа поглощают насаждения. Для этого используют полевые исследования, геоинформационные технологии и дистанционное наблюдение.

Проект развивается в рамках международного добровольного углеродного стандарта Verified Carbon Standard (VCS), который администрирует организация Verra. В октябре 2026 года информация о Green Horizon появилась в открытом реестре программы. Сейчас идет подготовка к независимой оценке и первой проверке результатов.

Перспективы проекта и дальнейшие планы обсудили на рабочем совещании под председательством заместителя акима Актюбинской области Асылбека Есенбаева. По его итогам управление природных ресурсов и регулирования природопользования региона и ТОО «Green Horizon» подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ закрепляет взаимодействие в сфере лесоразведения, восстановления земель и улучшения экологической обстановки. К работам также планируют привлекать местных подрядчиков и специалистов. Это позволит создать сезонные и постоянные рабочие места.

Впрочем, главный результат этой инициативы измеряется не только инвестициями, количеством саженцев или созданными рабочими местами. Лес нельзя вырастить за один сезон — ему нужны годы, а порой и десятилетия. Именно поэтому Green Horizon рассчитан до 2075 года. И если все пойдет по плану, нынешние молодые посадки станут наследием, которое останется следующим поколениям.