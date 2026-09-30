В Актюбинской области хотят запустить местные авиарейсы и закупить самолеты

В Актюбинской области планируют развивать малую авиацию и наладить региональное авиасообщение. Вопросы поставки самолетов, подготовки специалистов и создания необходимой инфраструктуры аким области Асхат Шахаров обсудил с руководством чешской компании Omnipol Defence a.s.

По словам главы региона, сейчас совместно с Фондом развития промышленности прорабатывается вопрос финансирования проекта.

«Мы работаем над проектом по развитию малой авиации в области. Сейчас для нас важно последовательно решить вопросы поставки воздушных судов, подготовки специалистов и создания необходимой инфраструктуры. Это позволит обеспечить практическую реализацию проекта и наладить региональное авиасообщение», – отметил Асхат Шахаров.

Отдельно стороны обсудили развитие аэропортовой инфраструктуры. В частности, уже начата конкурсная процедура по строительству аэропорта в Шалкаре.

Представители Omnipol подтвердили готовность участвовать в подготовке летного и технического состава, а также в оснащении аэропортов наземным оборудованием.

Председатель Совета директоров Omnipol Defence a.s. Артем Мовсесян сообщил, что входящая в структуру группы Omnipol Airports специализируется на инфраструктуре малых и средних аэропортов. Компания предлагает решения в сфере светосигнального оборудования, навигации и управления воздушным движением. Сама Omnipol Defence также занимается поставками авиационной техники и модернизацией аэродромной инфраструктуры.

L-410 уже используют в Казахстане

Самолеты семейства L-410 уже эксплуатируются в стране. Два L-410 UVP-E20 ранее поступили в Военный институт Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова в Актобе. Министерство обороны отмечало, что самолет рассчитан на перевозку до 19 человек и может использоваться на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами.

Кроме того, самолеты нового поколения L-410 NG поставлялись для нужд казахстанских спасательных служб. В марте 2025 года Omnipol сообщала о передаче первого такого борта Казахстану и планах поставить еще три самолета.

L-410 относится к легким турбовинтовым самолетам и может использоваться для пассажирских и грузовых перевозок на региональных маршрутах. Возможность работы с относительно коротких и в том числе неподготовленных полос делает этот тип воздушных судов подходящим для местных аэропортов.