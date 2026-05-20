В Актюбинской области идет реконструкция железнодорожного вокзала

Проект реализуется в рамках модернизации вокзального хозяйства и направлен на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение качества обслуживания пассажиров.

Строительно-монтажные работы начались в мае 2025 года и планируются к завершению в июле 2026 года. Работы выполняет ТОО «Рус Тал». Общая стоимость проекта составляет 182 млн тенге.

На объекте уже завершены кровельные работы. На 80% выполнена наружная отделка. Внутри здания также продолжаются отделочные работы и монтаж инженерных систем. Подрядчики провели систему отопления и вентиляции, завершили электромонтажные работы. Сейчас ведется установка систем водоснабжения и канализации.

Также продолжаются работы по слаботочным сетям, внешним инженерным коммуникациям и обустройству перрона.

Проект предусматривает обновление здания вокзала общей площадью 421,2 кв. м. В ходе осмотра аким области отметил важность своевременного и качественного завершения работ, подчеркнув значение железнодорожного вокзала как ключевого транспортного объекта для жителей и гостей города Эмба.

«Реконструкция железнодорожного вокзала – это важный проект для города Эмба и всей транспортной инфраструктуры региона. Вокзал является визитной карточкой населенного пункта и должен соответствовать современным требованиям по качеству обслуживания пассажиров и их безопасности», - отметил аким области.

Асхат Шахаров поручил подрядной организации обеспечить своевременное и качественное завершение всех строительных работ, уделив особое внимание инженерным сетям и благоустройству прилегающей территории.