В Актюбинской области спасатели МЧС провели аварийно-спасательные работы на автодорогах из-за неблагоприятных погодных условий, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, в Хромтауском районе при патрулировании закрытых участков республиканских и областных трасс сотрудники ДЧС вызволили из снежного заноса четыре легковых автомобиля. В салонах находились 11 человек.

Отмечается, что никто не пострадал. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

Позже аналогичная операция была проведена в Каргалинском районе. На 65-м километре автодороги областного значения Донское – Бадамша – Актобе – Орск, в 10 километрах от села Бадамша, из-за метели в снежном заносе оказались легковой и грузовой автомобили.

Спасатели ДЧС извлекли транспортные средства из заноса и эвакуировали находившихся в них шестерых человек. Все они были благополучно спасены и в медицинской помощи не нуждались.

Всего в ходе аварийно-спасательных работ в регионе из снежных заносов вызволили шесть автомобилей и спасли 17 человек.