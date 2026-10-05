В Актюбинской области к зимовке скота заготовили больше 2 млн тонн сена

Сена на зиму в Актюбинской области уже больше, чем планировали. Хозяйства заготовили 2,026 млн тонн при плане 1,972 млн. Но аким области Асхат Шахаров успокаиваться не велел. Он потребовал, чтобы ни в одном селе зимой не было нехватки кормов, а сено и фураж не дорожали без причины. Подготовку к зимовке обсудили на аппаратном совещании, сообщили в акимате области.

«Основная задача – обеспечить поголовье скота необходимым объемом кормов на зимний период и сформировать достаточный запас. В населенных пунктах, где существует риск возникновения дефицита кормов, необходимо принимать меры заблаговременно. Нельзя допустить, чтобы зимой жители отдельных сел столкнулись с нехваткой сена или необоснованным ростом его стоимости», - заявил аким.

Кормить зимой придется немало. В регионе планируют поставить на зимовку около 1,06 млн условных голов скота. На 1 сентября в области насчитывалось 642,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 1 269,4 тыс. овец и коз, 423,7 тыс. лошадей и 26,4 тыс. верблюдов.

Кроме сена, для них нужно запасти 7 тыс. тонн сенажа, 26,6 тыс. тонн силоса и 225,5 тыс. тонн концентрированных кормов. Сенажа уже заготовили 7,3 тыс. тонн, тоже больше плана, а силоса пока 18,4 тыс. тонн.

О готовности хозяйств доложил руководитель управления сельского хозяйства Асылхан Абтиев. Сейчас в области работают 5 673 сельхозформирования, из них 5 211 крестьянских хозяйств и 462 юридических лица. На субсидии животноводам в этом году из бюджета выделили 4,2 млрд тенге, 2,3 млрд из них уже выплатили.

Отдельно аким обратился к крупным хозяйствам, которые работают в сельских округах.