В Актюбинской области полиция пресекла деятельность группы, занимавшейся хищением и перевозкой первичного нефтепродукта по поддельным документам. В двух регионах были задержаны водители грузовых автомобилей, которые по указанию организаторов перевозили около 60 тонн топлива, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Обыски по адресам фигурантов и в офисах одного из предприятий выявили около 400 тонн нефтепродуктов, огнестрельное и газовое оружие, а также финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконные операции.

В рамках другого уголовного дела проверяется деятельность компании, подозреваемой в контрабандном канале вывоза топлива за рубеж. По предварительным сведениям, фирма экспортировала свыше 30 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму около 8 млрд тенге (более 15 млн долларов). В октябре на приграничном ж/д пункте задержаны четыре вагона компании с 300 тоннами топлива, направлявшиеся в соседнее государство.

По всем фактам ведётся досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. Другие подробности не разглашаются в интересах следствия, сообщили в МВД.