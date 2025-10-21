В Актюбинской области мужчина спрятал телефоны в подошве и попытался пронести их в СИЗО
Сотрудники следственного изолятора, подведомственного департаменту УИС по Актюбинской области, предотвратили попытку проноса запрещённых предметов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Во время проверки одной из посылок, поступивших в изолятор, сотрудники оперативного и режимного отделов, действуя по оперативной информации, обнаружили в подошве летней обуви два мобильных телефона, две SIM-карты и два USB-шнура. Как выяснилось, посылку пытался передать 29-летний гражданин своему знакомому, содержащемуся в учреждении. Мужчина признал свою вину, в отношении него составлен административный протокол. Материалы направлены в Специализированный административный суд Актобе.
Попытка проноса запрещённых предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы является правонарушением, за которое предусмотрена строгая ответственность. Работа по предупреждению подобных фактов будет продолжена на постоянной основе, — отметил начальник учреждения №70 Мирас Хамзин.
