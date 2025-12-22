В Актюбинской области найдено тело акима, расследуется версия суицида
Сегодня, 12:20
53Фото: gov.kz
В Актюбинской области обнаружено тело акима города Темир Еркина Далмагамбетова, передает BAQ.KZ.
По факту случившегося начато досудебное расследование по признакам суицида.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В полиции отметили, что иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
