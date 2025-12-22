  • 22 Декабря, 12:57

В Актюбинской области найдено тело акима, расследуется версия суицида

Сегодня, 12:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20
53
Фото: gov.kz

В Актюбинской области обнаружено тело акима города Темир Еркина Далмагамбетова, передает BAQ.KZ

По факту случившегося начато досудебное расследование по признакам суицида.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В полиции отметили, что иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Самое читаемое

Наверх