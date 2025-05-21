Обещали дорогу - получили полосу препятствий. В Актюбинской области внимание Антикоррупционной службы привлекло состояние недавно построенных трасс, которые начали разрушаться сразу после укладки. Инспекционная поездка прошла в Каргалинском районе, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

Особое возмущение вызывает 40-километровая дорога, соединяющая райцентр Бадамша с поселками Бородиновка и Степное. Строительство завершили всего четыре года назад, но сегодня полотно буквально усыпано трещинами и выбоинами. Асфальт, по словам местных жителей, не выдерживает даже легковые машины, не говоря уже о тяжелой сельхозтехнике.

"В критическом состоянии эта дорога. Только сделали, а уже дырка на дырке", - рассказывает Азамат Бахтияров, житель села Бадамша. По его словам, когда-то этот путь проходил по степи, и новая дорога казалась настоящим подарком. Но радость быстро сменилась разочарованием.

Как оказалось, к строительству были привлечены сразу три подрядные организации. На проект было выделено 450 миллионов тенге. Однако, по словам самих строителей, дорога якобы изначально не предназначалась для грузового транспорта. Толщина асфальта, как выяснилось, составляет всего 5 сантиметров.

После вмешательства Антикоррупционной службы подрядчики пообещали устранить выявленные дефекты в течение ближайших 10 дней. Однако в ведомстве подчёркивают: речь идёт о грубом нарушении условий ремонта и использовании некачественных материалов.

"Установлено, что подрядчик недобросовестно исполнил свои обязанности. Участок весь покрыт трещинами, выбоинами, большими дефектами", - сообщил Нурболат Махмутов, главный специалист департамента Агентства по противодействию коррупции по Актюбинской области.

Факт нарушений подтвердило и заключение Национального центра качества дорожных активов, который провёл технические испытания.

Пока подрядчики пытаются исправить последствия, жители надеются, что на этот раз дорога действительно продержится дольше одного сезона — и будет соответствовать не только проекту, но и реальным потребностям людей.