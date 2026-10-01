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В Актюбинской области няня могла поцарапать лицо спящему ребёнку

1 Октября 2026, 23:15
АВТОР
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скриншот 1 Октября 2026, 23:15
1 Октября 2026, 23:15
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Фото: скриншот

В детском саду села Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области произошёл инцидент с полуторагодовалым ребёнком. Родители заметили царапины на лице малыша и потребовали объяснений от сотрудников учреждения. Сначала родителям заявили, что ребёнок якобы сам себя поцарапал. Однако после просмотра записи с камер видеонаблюдения появилась другая версия.

На кадрах видно, как во время тихого часа к спящему ребёнку подходит сотрудница и касается его лица. Что именно произошло, сейчас выясняет полиция. Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.  Сотрудницу, которая может быть причастна к инциденту, временно отстранили от работы. По данным отдела образования, она работает в этом детском саду с 2009 года.  

После произошедшего создана специальная комиссия, проводится проверка. Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудница, имеющая отношение к произошедшему, в настоящее время отстранена от работы, — сообщил руководитель отдела образования Шалкарского района Аянберген Башанов.

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