В Актюбинской области няня могла поцарапать лицо спящему ребёнку

В детском саду села Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области произошёл инцидент с полуторагодовалым ребёнком. Родители заметили царапины на лице малыша и потребовали объяснений от сотрудников учреждения. Сначала родителям заявили, что ребёнок якобы сам себя поцарапал. Однако после просмотра записи с камер видеонаблюдения появилась другая версия.

На кадрах видно, как во время тихого часа к спящему ребёнку подходит сотрудница и касается его лица. Что именно произошло, сейчас выясняет полиция. Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудницу, которая может быть причастна к инциденту, временно отстранили от работы. По данным отдела образования, она работает в этом детском саду с 2009 года.