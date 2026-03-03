В Актюбинской области запасы социального хлеба остаются достаточными. Основные хлебопекарные предприятия региона — ТОО "Рамазан", ТОО "Атамекен" и предприятие "Наным" — полностью обеспечивают рынок продукцией. Ежедневно в торговые точки поставляется около 34 тысяч буханок по фиксированной цене 106 тенге, передаёт BAQ.KZ.

При этом ТОО "Ақтөбе нан" временно приостановило выпуск социального хлеба из-за отсутствия муки первого сорта. Как сообщили в профильных структурах, причиной стала задолженность предприятия перед АО "СПК "Актобе" в рамках форвардного контракта. Сумма долга составляет 170 млн тенге бюджетных средств. Руководство завода выступило с просьбой о списании задолженности, однако этот вопрос не рассматривается.

"Речь идет о бюджетных средствах, поэтому списание невозможно. После возврата средств мы сможем закупить новую продукцию", — пояснила руководитель отдела управления сельского хозяйства Снежанна Кулекенова.

В социально-предпринимательской корпорации сообщили о готовности уже в ближайшее время поставить муку первого сорта при условии предоставления гарантийного письма со стороны предприятия-должника.

В настоящее время производство социального формового хлеба распределено между несколькими заводами. ТОО "Рамазан" и ТОО "Атамекен" выпускают по 12 тысяч буханок в сутки, "Наным" - 6 тысяч. Объемы, ранее приходившиеся на "Ақтөбе нан", перераспределены между действующими производителями, что позволяет сохранить стабильность поставок.

По информации ответственных органов, социальный хлеб регулярно поступает в магазины, ценовая ситуация остается стабильной. Оснований для беспокойства по поводу обеспечения населения социальным хлебом нет.