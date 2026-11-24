В Актюбинской области после гибели женщины в ДТП умер её сын
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В Актюбинской области в автомобильной аварии погибла врач Мугалжарской районной больницы Назгуль Кантуренова. Позже стало известно о смерти её сына. В полиции подтвердили факт суицида, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на «Диапазон».
Авария произошла 23 ноября на трассе Кандыагаш – Шалкар, недалеко от посёлка Журун. По данным Департамента полиции Актюбинской области, женщина за рулём автомобиля Renault не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
«В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование», – сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
Погибшая работала врачом-оториноларингологом в Мугалжарской районной больнице. Как уточнили в областном управлении здравоохранения, с 9 ноября она находилась в трудовом отпуске.
Позже стало известно о смерти её сына. В полиции уточнили, что в момент аварии женщина находилась в автомобиле одна, а её сын не был участником ДТП. Молодой человек покончил с собой.
Обстоятельства и мотивы его поступка официально не раскрываются.
На странице медицинского сообщества «Врачи Актобе» в Instagram коллеги погибшей выразили соболезнования её родным и близким.
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