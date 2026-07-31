В Актюбинской области после реконструкции открылись вокзалы Шалкар и Шубаркудык

В Актюбинской области завершилась реконструкция железнодорожных вокзалов на станциях Шалкар и Шубаркудык, сообщает BAQ.KZ.

В ходе работ на обоих объектах обновили здания вокзалов, заменили кровлю и фасады, полностью модернизировали инженерные сети, выполнили внутреннюю отделку и благоустроили прилегающую территорию. Вокзалы оснастили новой мебелью и современным оборудованием. При реконструкции использовались материалы отечественного производства, соответствующие современным требованиям качества, долговечности и безопасности.

Вокзал Шалкара увеличился почти вдвое

Железнодорожный вокзал станции Шалкар, построенный в 1909 году, после реконструкции стал современным двухэтажным зданием площадью 833,6 квадратного метра. До обновления площадь объекта составляла 472,8 квадратного метра.

Вокзал I класса ежедневно обслуживает около 1 400 пассажиров. Через станцию проходят 32 пассажирских поезда, связывающих регион с Алматы, Астаной, Актобе, Атырау, Уральском, Мангистау, Бейнеу, Сексеулом, Казалы, Таразом, Шымкентом, Туркестаном, Шу, Карагандой, Жезказганом, а также с Россией, Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

В Шубаркудыке обновили здание и увеличили его площадь

Полностью реконструирован и вокзал станции Шубаркудык, построенный в 2012 году. После модернизации площадь здания увеличилась почти вдвое – со 111,2 до 207,32 квадратного метра.

Теперь это современное двухэтажное здание с фасадом из фиброцементных панелей и обновленными внутренними помещениями, отделанными современными материалами.

Вокзал ежедневно обслуживает около 80 пассажиров. Через станцию курсируют 12 пассажирских поездов, соединяющих населенный пункт с Астаной, Алматы, Актобе, Атырау, Уральском, Костанаем, Таразом, Шымкентом, Семеем, Мангистау и Бейнеу.

По данным организаторов проекта, реконструкция вокзалов позволит повысить качество обслуживания пассажиров, создать более комфортные и безопасные условия для путешествий, а также будет способствовать дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры региона.