В Актюбинской области предпринимателя приговорили к 3 годам за незаконную переработку отходов

В Актюбинской области руководитель ИП «Kazenergy» приговорён к 3 годам 9 месяцам лишения свободы за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путём.

По данным следствия, на производственной базе площадью 10 тыс. кв. метров предприниматель организовал незаконную переработку опасных отходов и производство печного топлива.

В качестве сырья использовались отработанные масла, нефтешламы и другие нефтесодержащие отходы. Их смешивали с нафтой и перерабатывали методом циркуляции. При этом у предпринимателя не было необходимых лицензии и экологического разрешения на переработку, обезвреживание и утилизацию опасных отходов.

В результате было реализовано более 11 млн литров печного топлива. Преступный доход составил 778 млн тенге.

Суд также постановил конфисковать имущество осуждённого, включая производственный объект, автомобили и денежные средства на банковских счетах.

По данным следствия, произведённое топливо не соответствовало национальным стандартам качества и содержало вредные химические компоненты. Его использование в бытовых и промышленных котлах и печах могло привести к выбросу токсичных веществ в воздух и создать угрозу для здоровья людей.

Приговор суда не вступил в законную силу.