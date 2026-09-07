В Актюбинской области расширяют сеть школьных стоматологических кабинетов

В Актюбинской области у 1 719 из 7 847 школьников, прошедших стоматологический осмотр с начала года, выявили кариес легкой и средней степени. На этом фоне регион расширяет сеть стоматологических кабинетов непосредственно в школах, передает BAQ.KZ.

До 2028 года такие кабинеты планируют открыть в 59 школах, где учатся более тысячи детей. В 2025 году они появились в 14 учебных заведениях, 12 в Актобе и два в районных центрах.

В 2026 году сеть должна вырасти еще на 15 кабинетов. Из них 12 откроют в школах Актобе и три в районах.

Полноценное лечение в школах не проводят. Детей осматривают, фиксируют проблемы и при необходимости направляют к стоматологам. По итогам массовых осмотров формируются списки учеников, которым требуется наблюдение или лечение.

Один из кабинетов работает в школе №56 Актобе с прошлого года. За минувший учебный год там обследовали 2 265 детей.

Школьные стоматологи проводят и профилактические занятия. Ученикам объясняют, как ухаживать за зубами, выбирать щетку и пасту и как часто проводить гигиенические процедуры.

В кабинетах работают детские стоматологи или дантисты вместе с медицинскими сестрами. Оборудование кабинета школы №56 предоставила городская поликлиника №3.

Проект рассчитан на 2025–2028 годы и предполагает перенос первичной стоматологической профилактики ближе к месту учебы детей.