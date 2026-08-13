В Актюбинской области собрали первые 58 тысяч тонн урожая

В Актюбинской области набирает темп уборочная кампания. На сегодня аграрии уже прошли 36,6 тыс. гектаров и собрали более 58,6 тыс. тонн продукции. Средняя урожайность составляет 16 центнеров с гектара, передает BAQ.KZ.

В этом году в области предстоит убрать 435 тыс. гектаров зерновых, 84 тыс. гектаров масличных культур и еще 6,1 тыс. гектаров картофеля и овощебахчевых культур.

Основной этап уборочной кампании ожидается в третьей декаде августа. К работам планируют привлечь 1,5 тыс. тракторов, около 600 зерноуборочных комбайнов, порядка 800 тракторных прицепов и почти 500 грузовых автомобилей.

Для аграриев выделили 8 тыс. тонн дизельного топлива по цене 278 тенге за литр. По данным акимата, это до 15% ниже рыночной стоимости.

Отдельно продолжается финансирование хозяйств. По программе «Кең дала-2» фермерам выдали 8 млрд тенге льготных кредитов под 5%. Еще 2,1 млрд тенге направили на субсидирование растениеводства.

К приему нового урожая подготовили зернохранилища и склады общей вместимостью 685 тыс. тонн.

В Каргалинском районе в этом году предстоит убрать 109 тыс. гектаров зерновых. На сегодня работы уже провели на 13,2 тыс. гектаров.

Руководитель крестьянского хозяйства «Қуаныш» Торехан Сарин рассказал, что в этом году хозяйство приобрело технику на льготных условиях, воспользовалось программой «Кең дала» и получило субсидии на семена.

Со стороны государства фермерам оказывается большая поддержка. В этом году мы приобрели технику на льготных условиях, воспользовались программой «Кең дала», а также приобрели семена за счет субсидий. Выражаем благодарность государству за такую поддержку, - сказал он.

В акимате отмечают, что хозяйства стараются воспользоваться благоприятной погодой и завершить уборку в агротехнические сроки.