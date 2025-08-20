В селе Алия Кобдинского района Актюбинской области произошло возгорание на территории восьми частных домов, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным ведомства, площадь возгорания составила около 1100 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить перехода огня на жилые дома. В итоге спасено 16 строений, пострадавших нет.