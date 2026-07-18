В Актюбинской области строят новый медицинский центр

Новые здания для медицинских учреждений в Шалкарском, Мугалжарском и Хромтауском районах возводятся за счет возвращенных государству активов, а пристройка к Каргалинской районной больнице финансируется из областного бюджета.

Строительство нового корпуса Каргалинской районной больницы находится на завершающей стадии. Работы начались год назад, сейчас строители устанавливают служебную и эвакуационную лестницы, а также благоустраивают прилегающую территорию.

По словам начальника строительного участка Марата Сырлыбаева, новое здание будет оснащено современным медицинским оборудованием. Уже поставляются рентгеновские аппараты, лабораторные анализаторы крови и другое необходимое оборудование. Для установки рентгеновской, флюорографической и ультразвуковой аппаратуры прибудут профильные специалисты.

Необходимость строительства дополнительного корпуса возникла из-за того, что действующее здание районной больницы, построенное в 1956 году, уже не соответствует современным требованиям. Для села Бадамша с населением около шести тысяч человек имеющихся 54 коек стационара и поликлиники на 150 посещений в смену оказалось недостаточно. На строительство консультативно-диагностического центра из областного бюджета выделено 979 млн тенге.

Главный врач Каргалинской районной больницы Еркебулан Абдильгалиев сообщил, что сегодня медицинское учреждение полностью укомплектовано врачами всех основных специальностей, а медицинские пункты на 100% обеспечены средним медперсоналом. В конце 2025 года на работу приняли семь молодых специалистов, среди которых врачи общей практики, акушер-гинеколог, хирург, офтальмолог и психиатр-нарколог. После ввода нового корпуса в эксплуатацию они будут работать в новом здании.

Новый диагностический корпус районной больницы оснастят рентген-кабинетами и биохимической лабораторией. Ввести объект в эксплуатацию планируется в августе.