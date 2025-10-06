  • 6 Октября, 18:26

В Актюбинской области строят завод за 120 млрд тенге

Инвестор - из Китая.

Сегодня, 17:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Актюбинской области Сегодня, 17:24
Сегодня, 17:24
126
Фото: акимат Актюбинской области

В Алгинском районе Актюбинской области реализуется один из самых масштабных индустриальных проектов региона — строительство цементного завода ТОО "Aktobe Cem", передает BAQ.KZ.

Проект осуществляется совместно с одной из крупнейших мировых компаний в своей отрасли — West China Cement.

Завод станет мощным драйвером развития промышленности и обеспечит выпуск до 2 миллионов тонн цемента в год. Общая стоимость строительства составляет 120 миллиардов тенге, а завершение всех работ намечено на конец 2026 года.

На сегодняшний день на объекте уже задействованы около 1000 рабочих, ведутся работы по прокладке инженерных сетей и строительству общежития для персонала. После ввода завода в эксплуатацию планируется создать 500 постоянных рабочих мест, что окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие региона.

С ходом работ ознакомился аким области Асхат Шахаров, который посетил стройплощадку в рамках рабочей поездки. По его словам, реализация этого проекта имеет стратегическое значение не только для области, но и для всей страны.

"Алга становится центром притяжения инвестиций. Ввод такого завода даст возможность создать новые рабочие места и значительно повысить индустриальный потенциал области. Глава государства в своём Послании поставил задачи по глубокой переработке сырья и импортозамещению. Реализация данного проекта позволит снизить зависимость от импорта цемента и обеспечить внутренний рынок строительными материалами. Главное — вести строительство в соответствии с графиком и с соблюдением всех технологических требований", — отметил Асхат Шахаров.

Самое читаемое

Наверх