В Актюбинской области строят завод за 120 млрд тенге
Инвестор - из Китая.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алгинском районе Актюбинской области реализуется один из самых масштабных индустриальных проектов региона — строительство цементного завода ТОО "Aktobe Cem", передает BAQ.KZ.
Проект осуществляется совместно с одной из крупнейших мировых компаний в своей отрасли — West China Cement.
Завод станет мощным драйвером развития промышленности и обеспечит выпуск до 2 миллионов тонн цемента в год. Общая стоимость строительства составляет 120 миллиардов тенге, а завершение всех работ намечено на конец 2026 года.
На сегодняшний день на объекте уже задействованы около 1000 рабочих, ведутся работы по прокладке инженерных сетей и строительству общежития для персонала. После ввода завода в эксплуатацию планируется создать 500 постоянных рабочих мест, что окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие региона.
С ходом работ ознакомился аким области Асхат Шахаров, который посетил стройплощадку в рамках рабочей поездки. По его словам, реализация этого проекта имеет стратегическое значение не только для области, но и для всей страны.
"Алга становится центром притяжения инвестиций. Ввод такого завода даст возможность создать новые рабочие места и значительно повысить индустриальный потенциал области. Глава государства в своём Послании поставил задачи по глубокой переработке сырья и импортозамещению. Реализация данного проекта позволит снизить зависимость от импорта цемента и обеспечить внутренний рынок строительными материалами. Главное — вести строительство в соответствии с графиком и с соблюдением всех технологических требований", — отметил Асхат Шахаров.
Самое читаемое
- Педагогов Жамбылской области поздравили с Днём учителя и вручили денежные сертификаты
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- Ущерб на миллионы евро нанесло Наводнение в Болгарии
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Закон о статусе педагога: как в Казахстане защищают права учителей