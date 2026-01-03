В Алгинском районе Актюбинской области завершились поисково-спасательные работы по розыску мужчины 1978 года рождения, передаёт BAQ.KZ.

Сообщается, что днём мужчина выехал на снегоходе из села Акай в сторону крестьянского хозяйства "Алакозы", расположенного в районе села Сарыхобда, после чего перестал выходить на связь.

К поискам были привлечены спасатели, кинологический расчёт, беспилотный летательный аппарат, сотрудники полиции, а также родственники пропавшего. Поисковые группы обследовали обширную территорию, включая труднодоступные участки.

В результате мужчина был найден в зимовке местности Ақшоқы. Его оперативно доставили в село Сарыхобда. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Поисково-спасательные работы завершены.