В Актюбинской области успешно завершились поиски пропавшего мужчины
Поисковые группы обследовали обширную территорию, включая труднодоступные участки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алгинском районе Актюбинской области завершились поисково-спасательные работы по розыску мужчины 1978 года рождения, передаёт BAQ.KZ.
Сообщается, что днём мужчина выехал на снегоходе из села Акай в сторону крестьянского хозяйства "Алакозы", расположенного в районе села Сарыхобда, после чего перестал выходить на связь.
К поискам были привлечены спасатели, кинологический расчёт, беспилотный летательный аппарат, сотрудники полиции, а также родственники пропавшего. Поисковые группы обследовали обширную территорию, включая труднодоступные участки.
В результате мужчина был найден в зимовке местности Ақшоқы. Его оперативно доставили в село Сарыхобда. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Поисково-спасательные работы завершены.
Самое читаемое
- Куда вкладывать деньги в 2026 году: экономисты назвали самые надёжные варианты
- В Актау во время праздников проводится мониторинг цен на продукты питания
- Казахстанцам разрешили самостоятельно выбирать госномера для авто
- Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
- Подростки провалились под лёд: один погиб в Алматинской области