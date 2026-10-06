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В Актюбинской области увеличивают запасы социально значимых продуктов

6 Октября 2026, 09:10
АВТОР
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Акимат Актюбинской области 6 Октября 2026, 09:10
6 Октября 2026, 09:10
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Фото: Акимат Актюбинской области

В Актюбинской области продолжается работа по обеспечению населения основными продуктами питания и поддержанию стабильных цен.

В августе 2026 года АО «СПК «Актобе» заключило дополнительные соглашения с местными товаропроизводителями на поставку овощей нового урожая. В регион планируется направить 8 614 тонн картофеля, 1 414 тонн лука, 2 049 тонн моркови и 1 172 тонны капусты.

Также заключены договоры на поставку других социально значимых продуктов. В частности, ТОО «Белес Маркет» поставит 20 тонн подсолнечного масла, а ТОО «Ramazan Qus» – 14,7 млн куриных яиц.

В настоящее время на складах региона хранятся 286 тонн сахара, 10 тонн подсолнечного масла и 272 тонны риса. Бакалейные товары уже реализуются через социальные павильоны.

Овощи нового урожая планируется реализовать после завершения уборочной кампании – в октябре–ноябре.

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