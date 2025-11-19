В ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций аким Актюбинской области Асхат Шахаров рассказал о реализации ключевых инфраструктурных проектов, охватывающих водоснабжение, газификацию и жилищное строительство, передает BAQ.KZ.

Темпы газификации сельских населенных пунктов региона в 2025 году достигли рекордного уровня. Газ подведен в 22 села, где проживает около 9 тысяч человек, а до конца года еще 6 сел (около 3,5 тысячи жителей) будут подключены к природному газу.

Таким образом, всего за один год газифицируют 28 сел с охватом населения 12,3 тысячи человек. По итогам года уровень обеспеченности населения природным газом в регионе достигнет 97%.

По словам главы региона, обеспечение населения качественной питьевой водой также является одним из приоритетов развития области. В этом году водоснабжение проведено в четырех селах с численностью населения свыше 1,3 тысячи человек. До конца года планируется подключить к централизованной системе питьевого водоснабжения еще шесть сел, где проживает около 2 тысяч человек.

Еще одна важная задача – обеспечение населения жильем. До конца года мы полностью выполним план по вводу 1 млн квадратных метров жилья, утвержденный Правительством. Только за 10 месяцев введено 745 тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, в этом году жильем обеспечены 419 семей, стоящих в очереди, а до конца года планируется обеспечить еще 1 063 семьи.