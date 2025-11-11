В Актюбинской области с 10 по 16 ноября проходит республиканская акция "Неделя безопасности дорожного движения", приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники департамента полиции региона совместно с местными исполнительными органами активно проводят профилактические мероприятия, направленные на защиту пешеходов, особенно детей, и снижение числа аварий на дорогах.

Особое внимание уделено установке проекционных пешеходных переходов, которые уже функционируют в 21 точке областного центра. Новые "световые зебры" размещаются рядом с образовательными учреждениями и в вечернее и ночное время помогают водителям заранее заметить переход, снизить скорость и избежать опасных ситуаций. Уникальность проекта в его круглогодичной и бесперебойной работе, что делает движение по дорогам Актобе безопаснее для юных пешеходов.

Кроме того, на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы Пацаева была нанесена направляющая дорожная разметка, которая предотвращает выезд автомобилей на встречную полосу и снижает риск ДТП. Все меры проводятся в рамках единой стратегии по повышению безопасности на дорогах региона и направлены на защиту жителей Актюбинской области.