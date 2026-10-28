В Актюбинской области водителя BMW наказали за дрифт у здания акимата

В селе Ойыл Актюбинской области 24-летнего жителя Актобе привлекли к ответственности за опасный дрифт на дороге общего пользования,

передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Polisia.kz, водитель BMW устроил резкие заносы на пересечении улиц Жолмырзаева и Курманова, перед зданием районного акимата. Шум и опасные маневры вызвали недовольство местных жителей.

Полицейские установили личность водителя. Автомобиль с транзитными номерами отправили на специализированную штрафстоянку. Суд назначил нарушителю административный штраф.

В полиции напомнили, что подобные маневры создают угрозу безопасности дорожного движения и влекут административную ответственность.