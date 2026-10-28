В Актюбинской области водителя BMW наказали за дрифт у здания акимата
28 Октября 2026, 17:50
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28 Октября 2026, 17:5028 Октября 2026, 17:50
113Фото: polisia.kz
В селе Ойыл Актюбинской области 24-летнего жителя Актобе привлекли к ответственности за опасный дрифт на дороге общего пользования,
передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным Polisia.kz, водитель BMW устроил резкие заносы на пересечении улиц Жолмырзаева и Курманова, перед зданием районного акимата. Шум и опасные маневры вызвали недовольство местных жителей.
Полицейские установили личность водителя. Автомобиль с транзитными номерами отправили на специализированную штрафстоянку. Суд назначил нарушителю административный штраф.
В полиции напомнили, что подобные маневры создают угрозу безопасности дорожного движения и влекут административную ответственность.
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