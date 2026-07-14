В Актюбинской области восстанавливают спорткомплекс после разрушительного урагана

По поручению акима Актюбинской области руководитель Управления физической культуры и спорта Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов посетил село Карауылкельды Байганинского района, где оценил состояние физкультурно-оздоровительного комплекса, пострадавшего в результате неблагоприятных природных явлений.

В настоящее время специальная комиссия проводит оценку ущерба, причиненного объекту. После завершения оценки строительные организации приступят к полному восстановлению физкультурно-оздоровительного комплекса.

Руководитель управления сообщил, что для обеспечения непрерывного тренировочного процесса детей уже приняты необходимые меры. На период восстановительных работ спортсмены, занимающиеся в селе Карауылкельды, временно переведены в спортивный комплекс Байганинского района.

В связи с тем, что бассейн временно непригоден для эксплуатации, совместно с тренерами разработан специальный план. Согласно ему, в период летних каникул учебно-тренировочные занятия спортсменов, занимающихся плаванием, будут продолжены в бассейнах города Актобе.

«По поручению акима области ситуация находится под полным контролем. Самое главное — тренировочный процесс детей не будет прерван. До полного восстановления спортивного комплекса будут созданы все необходимые условия для того, чтобы спортсмены могли продолжать подготовку без перерывов», — отметил Мейрамбек Махамбетов.

В ходе поездки руководитель управления также встретился с тренерами и ветеранами спорта, обсудив предстоящие работы. Участники встречи выразили поддержку принимаемым мерам и отметили важность оперативного восстановления объекта.